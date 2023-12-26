Євген Клопотенко пригадав, як готував для Олени Зеленської: "Приходять чотири служби безпеки"

Євген Клопотенко про співпрацю з Оленою Зеленською

За словами ресторатора, він готував дружині президента України, коли вони дегустували шкільне меню.

Євген Клопотенко з Оленою Зеленською (фото: instagram.com/klopotenko, instagram.com/olenazelenska_official)

"По-іншому не можна. І навіть коли готуєш шкільне меню, там приходить чотири служби безпеки, два санепідемлікарі з Держспоживслужби. Беруть мазки. Там, коротше, така… Ти не можеш просто людей нагодувати. А зараз після повномасштабного вторгнення я навіть подарунки не зміг передати. Вони не приймають подарунки", - поділився кулінар.

Одного разу Євген хотів передати Олені банку варення, однак йому не дозволили.

"Сказали не передадуть. Такі правила. Може, там якась отрута чи ще щось. Вона - прекрасна, світла людина. Бачимося на форумах. Вона прекрасно мене в усьому підтримує, я постійно з нею обіймаюся. І це така дивовижна річ, коли ти підходиш до першої леді: "О, привіт“", - розповів Клопотенко.

Нагадаємо, що з 1 січня 2022 року українські школи перейшли на оновлене меню, яке розробив відомий шеф-кухар Євген Клопотенко.

Куратором проєкту стала перша леді Олена Зеленська.