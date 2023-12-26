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Евгений Клопотенко вспомнил, как готовил для Елены Зеленской: "Приходят четыре службы безопасности"

Евгений Клопотенко и Елена Зеленская (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинский шеф-повар и ресторатор Евгений Клопотенко вспомнил, как готовил первой леди Украины Елене Зеленской, когда они проводили реформу питания в детсадах и школах.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью кулинара для проекта ТСН.ua Наодинці.

Евгений Клопотенко о сотрудничестве с Еленой Зеленской

По словам ресторатора, он готовил жене президента Украины, когда дегустировали школьное меню.

Евгений Клопотенко с Еленой Зеленской (фото: instagram.com/klopotenko, instagram.com/olenazelenska_official)

"По-другому нельзя. И даже когда готовишь школьное меню, там приходит четыре службы безопасности, два санэпидемврача из Госпотребслужбы. Берут мазки. Там, короче, такая... Ты не можешь просто людей накормить. А сейчас после полномасштабного вторжения я даже подарки не смог передать. Они не принимают подарки", - поделился кулинар.

Однажды Евгений хотел передать Елене банку варенья, однако ему не разрешили.

"Сказали не передадут. Такие правила. Может, там какой-то яд или еще что-то. Она - прекрасный, светлый человек. Видимся на форумах. Она прекрасно меня во всем поддерживает, я постоянно с ней обнимаюсь. И это такая удивительная вещь, когда ты подходишь к первой леди: "О, привет"", - рассказал Клопотенко.

 

Напомним, что с 1 января 2022 года украинские школы перешли на обновленное меню, которое разработал известный шеф-повар Евгений Клопотенко.

Куратором проекта стала первая леди Елена Зеленская.

Ранее Клопотенко ответил, сколько стоят его услуги повара дома у заказчика.

Также он честно сказал, боится ли повестки.

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