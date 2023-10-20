В Україну приїхала унікальна броньована "швидка" за 9,5 млн: як вона виглядає

Особливості броньованої "швидкої"

Броньовані машини швидкої допомоги призначені для евакуації медиками поранених з лінії фронту до найближчого медзакладу.

Кожна автівка відповідає балістичним стандартам НАТО (йдеться про стандарт STANAG 4569 рівня II).

Такі "швидкі" - повнопривідні, отже можуть впевнено їздити польовими, розбитими війною дорогами.

Такий вигляд має броньована "швидка" (фото: moz.gov.ua)

Серед особливостей цього транспорту - унікальне "автовзуття", тобто шини.

Вони, зокрема, можуть їхати спущеними (у разі втрати тиску). При цьому, завдяки спеціальній конструкції, швидкість транспорту варіюється від 50 до 150 км на годину (залежно від ваги машини та якості дороги).

Під час війни це напрочуд важливо, адже якщо шина проб’ється осколком, "швидка" не стане посеред поля під обстрілами.

З такою машиною поранені українські бійці мають більший шанс на порятунок (фото: moz.gov.ua)

Вартість машини для порятунку бійців

Україна має розвинуту мережу медичних установ (включаючи польові лікарні та шпиталі), які спеціалізуються на наданні невідкладної медичної допомоги пораненим військовим.

Евакуація здійснюється за допомогою спеціалізованих медичних транспортних засобів.

Броньовані "швидкі", придбані "Медичними закупівлями України", спеціально виготовляли під замовлення в Канаді.

Місця всередині достатньо для щонайменше кількох осіб (фото: moz.gov.ua)

Одна така машина коштує 9 532 000 гривень.

Всього було закуплено 13 таких броньованих машин швидкої допомоги.

Вартість усіх становить майже 124 мільйони гривень.

Вікна "швидкої" також захищені (фото: moz.gov.ua)

Коли Україна отримає решту броньовиків

Перша броньована "швидка", куплена коштом фандрайзингової платформи United24 (запущеної 5 травня 2022 року українською владою на тлі російсько-української війни), прибула в Україну 16 жовтня 2023 року.

Решту машин транспортують в Україну як тільки вони будуть готові.

Під капотом - все до ладу (фото: moz.gov.ua)

За словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, донати кожного, хто підтримує Україну на тлі повномасштабної війни з РФ, напрочуд важливі.

"Вони, без перебільшення, рятують життя українців. Броньовані "швидкі" дозволять робити це ще ефективніше, евакуюючи поранених з найгарячіших точок фронту", - наголосив посадовець.

Він додав, що в цілому кількість таких машин у світі - дуже обмежена, саме тому їх довелося спеціально виготовляти під замовлення.

Цей броньовик було створено для порятунку життів (фото: moz.gov.ua)