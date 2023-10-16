Як отримати допомогу у лікуванні після травм війни: програми для дітей та дорослих від Фонду Ахметова

Якщо вас або вашу дитину було поранено або травмовано внаслідок повномасштабної війни в Україні, зверніться до Фонду Ріната Ахметова, який пропонує дві програми допомоги для постраждалих дітей та дорослих.

Про це як отримати допомогу у лікуванні після травм війни, - розповідає прес-служб фонду.

До участі у проекті запрошуються діти віком до 18 років, які отримали фізичні травми або поранення будь-якого ступеня тяжкості під час бойових дій в Україні в період з 24 лютого 2022 року. Залиште заявку тут: akhmetovfoundation.org/s/d3a7be

Уточнення - за безкоштовним номером гарячої лінії Фонду 0 (800) 509 001.

Сім’ї, чиї дітки вже отримали таку допомогу, розповідають про помітні результати реабілітації.

6-річний Богдан потрапив під обстріл у Дніпрі. У хлопчика були численні рани і забиття, він довго боявся виходити з дому, гучних звуків. Реабілітація від Фонду у санаторії на Закарпатті допомогла покращити стан дитини.

15-річна Софія отримала поранення з відкритим переломом та психологічне потрясіння внаслідок обстрілу Маріуполя. Дівчина також пройшла реабілітацію від Фонду Ріната Ахметова.

"Для дітей, які постраждали, як Софія, такі моменти тиші, спокою далеко від усього - це неоціненна допомога", - ділиться мама дівчини.

Лікар-терапевт санаторію "Боржава" Оксана Фрідманська каже, що на початку реабілітації діти часто замкнуті, стривожені, мають проблеми зі сном.

"Вони розповідають свою історію, інколи плачемо з ними. Але проходить певний час і дітки стають більш відкриті, не бояться вже нікого, сміються, танцюють, розважаються і повертаються до нормального життя", - ділиться лікарка.

У рамках програми фонд також надає допомогу мешканцям України, які постраждали внаслідок ворожих обстрілів житлових районів: це лікування, реабілітація, психологічна допомога тощо.

Якщо вам потрібна допомога, пишіть в месенджер фонду http://m.me/AkhmetovFDU або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0 (800) 509 001.

51-річну Наталію було важко поранено під час російського удару по Краматорську. Фонд забезпечив лікування, фінансувавши конструкції, які допомогли врятувати понівечену руку. Також жінка пройшла курс реабілітації.

"Фонд взявся за повне лікування пацієнтки. Ми на операцію йшли готові, в нас було все: це медикаменти, це імплант, що вставляли в кістку тощо", - розповів Анатолій Буряков, лікар-травматолог відділення кісткової патології Інституту травматології та ортопедії Донецького НМУ у Кропивницькому.

68-річна Любов з Умані постраждала через влучання російського снаряда в її будинок. Після пережитого відчувала напади страху, безсоння, підвищувався тиск, тремтіли кінцівки. Реабілітація допомогла: покращилися сон та тиск, жінка стала набагато спокійнішою.