Як важкопораненим пройти лікування за кордоном: алгоритм дій
Українці, які постраждали внаслідок війни, можуть бути евакуйовані та доправлені на спеціалізоване лікування до клінік Європи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я України.
"Партнери не тільки приймають заявки на евакуацію, але й забезпечують транспортування медичними авіарейсами з медичного евакуаційного хабу в Польщі до європейських клінік, де надають спеціалізовану медичну допомогу", - пише МОЗ.
Як відзначає пресслужба, спочатку міністерство подає запит на евакуацію. Після отримання пропозиції від лікарень із країн ЄС - координатори контактують з координаторами країн, які приймають пацієнтів, й погоджують етапи і маршрути безпечного медичного транспортування.
Ознайомитись з алгоритмом медичної евакуації можна за посиланням.
Кого насамперед направляють до закордонних клінік:
- пацієнти з травмами, які потребують надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги;
- пацієнти, які потребують надання комбустіологічної допомоги (у разі опіків);
- діти з новоутвореннями, які потребують надання високоспеціалізованої медичної допомоги;
- дорослі пацієнти з новоутвореннями, які потребують надання високоспеціалізованої медичної допомоги;
- діти з орфанними захворюваннями.
Сімейний чи лікуючий лікар стаціонару ухвалює рішення про направлення пацієнта на лікування за кордон. Під час евакуації важливо мати при собі закордонний або ж внутрішній паспорт. Також необхідні виписки з історії хвороби.
Які є маршрути медичної евакуації на лікування за кордон:
- через обласний департамент охорони здоров’я;
- шляхом подання особистої заявки через сайт МОЗ у розділі "Громадянам";
- подання на евакуацію за кордон поранених військовослужбовців, який здійснюється через командування Медичних сил України.
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