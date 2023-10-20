В Украину приехала уникальная бронированная "скорая" за 9,5 млн: как она выглядит

Особенности бронированной "скорой"

Бронированные машины скорой помощи предназначены для эвакуации медиками раненых с линии фронта в ближайшее медучреждение.

Каждая машина соответствует баллистическим стандартам НАТО (речь идет о стандарте STANAG 4569 уровня II).

Такие "скорые" - полноприводные, так что могут уверенно ездить по полевым, разбитым войной дорогам.

Так выглядит бронированная "скорая" (фото: moz.gov.ua)

Среди особенностей этого транспорта - уникальная "автообувь", то есть шины.

Они, в частности, могут ехать спущенными (при потере давления). При этом благодаря специальной конструкции скорость транспорта варьируется от 50 до 150 км в час (в зависимости от веса машины и качества дороги).

Во время войны это очень важно, ведь если шина пробьется осколком, "скорая" не станет посреди поля под обстрелами.

С такой машиной раненые украинские бойцы имеют больший шанс на спасение (фото: moz.gov.ua)

Стоимость машины для спасения бойцов

Украина имеет развитую сеть медицинских учреждений (включая полевые больницы и госпитали), специализирующихся на оказании неотложной медицинской помощи раненым военным.

Эвакуация осуществляется посредством специализированных медицинских транспортных средств.

Бронированные "скорые", приобретенные "Медицинскими закупками Украины", специально производили под заказ в Канаде.

Места внутри достаточно для по меньшей мере нескольких человек (фото: moz.gov.ua)

Одна такая машина стоит 9 532 000 гривен.

Всего было закуплено 13 таких бронированных машин скорой помощи.

Стоимость всех составляет около 124 миллионов гривен.

Окна "скорой" также защищены (фото: moz.gov.ua)

Когда Украина получит остальные броневики

Первая бронированная "скорая", купленная на средства фандрайзинговой платформы United24 (запущенной 5 мая 2022 года украинскими властями на фоне российско-украинской войны), прибыла в Украину 16 октября 2023 года.

Остальные машины транспортируют в Украину как только они будут готовы.

Под капотом - все в порядке (фото: moz.gov.ua)

По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, донаты каждого, кто поддерживает Украину на фоне полномасштабной войны с РФ, очень важны.

"Они, без преувеличения, спасают жизнь украинцев. Бронированные "скорые" позволят делать это еще эффективнее, эвакуируя раненых из самых горячих точек фронта", - подчеркнул чиновник.

Он добавил, что в целом количество таких машин в мире - очень ограничено, именно поэтому их пришлось специально изготавливать под заказ.

Этот броневик был создан для спасения жизней (фото: moz.gov.ua)