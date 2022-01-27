За цю унікальну монету можна отримати майже 7 тисяч: як вона виглядає
В Україні виставили на продаж рідкісну монету номіналом у 2 копійки. Зокрема, її можна придбати за 236 доларів.
Лот опублікували на аукціоні Violity.
У чому унікальність монети
Так, монету було випущено Національним банком України у 2003 році, її тираж складав 5000 штук.
За словами автора, 2500 таких монет вивезли до Німеччини й "вони там успішно загубилися, а решта 2500 були пущені в обіг".
Зазначається, що монета у відмінному стані, виготовлена із нержавіючої сталі, важить 180 г, її діаметр 17,3 мм, а товщина – 1,20 мм.
Власник монети каже, що її реставрація не провадилася. Чоловік оцінив виріб у 6750 тисяч гривень.
Лот виставили на аукціон 25 січня, торги продовжаться до 8 лютого. Наразі за лотом слідкує 5 людей.
В Україні продають унікальну монету в 2 копійки (violity.com)
Раніше ми повідомляли, що в Україні монету в 5 копійок продають за 7 тисяч.
Також ми писали, що за ці рідкісні 50 копійок можна отримати чималу суму.