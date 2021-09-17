Эту монету можно продать за 50 тысяч: как выглядит "золотая гривна" и в чем ее ценность

Золотая монета "Архистратиг Михаил" номиналом 20 гривен была выпущена в 2011 году. При этом тираж составил 1500 штук. После этого она дочеканивалась еще в 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018 гг. тиражами 5900, 4000, 6400, 3000, 10000, 1500 штук соответственно.

Напомним, украинцу банкомат выдал редчайшие ценные гривны. Мужчина получил "зеркальные" банкноты - с такими же номерами и серией. При этом за такие банкноты можно получить десятки тысяч гривен.

Счастливчик этим воспользовался и сделал объявление в сети о продаже таких двух банкнот номиналом 1000 гривен - лот оценивается в 39 тысяч гривен.

Мы также писали о том, что киевлянину обменяли 28 тысяч долларов на сувенирные гривны. Мужчина познакомился с аферистом в интернете, где нашел объявление по обмену валюты по выгодному курсу. Заинтересовавшись, он договорился с "менялой" о встрече.

Инцидент произошел в Печерском районе.