Цю монету можна продати за 50 тисяч: як виглядає "золота гривня" і в чому її цінність

Золота монета "Архістратиг Михаїл" номіналом 20 гривень була випущена в 2011 році. При цьому тираж склав 1500 штук. Після цього вона дочеканивалась ще в 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018 тиражами 5900, 4000, 6400, 3000, 10000, 1500 штук відповідно.

Нагадаємо, українцю банкомат видав рідкісні цінні гривні. Чоловік отримав "дзеркальні" банкноти - з такими ж номерами і серією. При цьому за такі банкноти можна отримати десятки тисяч гривень.

Щасливчик цим скористався і зробив оголошення в мережі про продаж таких двох банкнот номіналом 1000 гривень - лот оцінюється в 39 тисяч гривень.

Ми також писали про те, що киянину обміняли 28 тисяч доларів на сувенірні гривні. Чоловік познайомився з аферистом в інтернеті, де знайшов оголошення з обміну валюти за вигідним курсом. Зацікавившись, він домовився з "міняйлом" про зустріч.

Інцидент стався в Печерському районі.