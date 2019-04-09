Уже эту грязь не могу слышать: мама Зеленского поделилась эмоциями от выборов

Перед вторым туром выборов президента Украины мама Владимира Зеленского пожаловалась на Петра Порошенко. Она считает, что все обвинения в сторону ее сына безпочвенны и плохо отражаются на эмоциональном состоянии родных и близких Владимира. Об этом сообщает "Громадське".

Мама кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского 67-летняя Римма Владимировна утверждает, что уже не может слышать ту грязь, которая в последнее время льется в отношении ее сына.

"Мы с мужем не можем это переносить. Он порядочный честный парень. То, что он заработал, он заработал своим трудом... По всем эти каналам одну грязь только льют", - говорит Римма Владимировна.

Выборы 2019 - мама Зеленского пожаловалась на Порошенко (скрин видео: YouTube/Громадське Телебачення)

Она считает, что это выгодно Порошенко, который просто уничтожает ее сына.

"Какая-то же должна быть культура у человека все-таки. Разве так можно себя вести? То у него нет программы, то у него нет людей в команде. То, что он кремлевский..." - заявляет женщина.

Римма Владимировна говорит, что Владимир по образованию юрист, а не артист. И несправедливо считать его "деб*лом" и "ду*аком".

Также мама Зеленского рассказала, что ему не нужны деньги, потому что на этой должности он будет получать меньше, чем получает сейчас.

Выборы 2019 - мама Зеленского пожаловалась на Порошенко (видео: YouTube/Громадське Телебачення)

К слову, дебаты между Петром Порошенко и Владимиром Зеленским на НСК "Олимпийском" могут потянуть на очень большую сумму денег.

Напомним, украинцы негодуют из-за того, что Порошенко и Зеленский назначили разные даты дебатов.

Также сообщалось о том, что кандидатам в президенты предложили новое место для дебатов.