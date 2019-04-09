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Вже цей бруд не можу чути: мама Зеленського поділилася емоціями від виборів


Мама Володимира Зеленського каже, що погано себе почуває через вибори

Перед другим туром виборів президента України мама Володимира Зеленського поскаржилася на Петра Порошенка. Вона вважає, що всі звинувачення в бік її сина безпідставні і погано позначаються на емоційному стані рідних і близьких Володимира. Про це повідомляє "Громадське".

Мама кандидата в президенти України Володимира Зеленського 67-річна Римма Володимирівна стверджує, що вже не може чути той бруд, який останнім часом ллється стосовно її сина.

"Ми з чоловіком не можемо це переносити. Він порядний чесний хлопець. Те, що він заробив, він заробив своєю працею... По всіх цих каналах один тільки бруд ллють", - говорить Римма Володимирівна.

Вибори 2019 - мама Зеленського поскаржилася на Порошенка (скрін відео: YouTube/Громадське Телебачення)

Вона вважає, що це вигідно Порошенку, який просто знищує її сина.

"Якась же повинна бути культура у людини все-таки. Хіба так можна поводитися? То у нього немає програми, то у нього немає людей в команді. То, що він кремлівський..." - заявляє жінка.

Римма Володимирівна говорить, що Володимир за освітою юрист, а не артист. І несправедливо вважати його "деб*лом" і "ду*аком".

Також мама Зеленського розповіла, що йому не потрібні гроші, тому що на цій посаді він буде отримувати менше, ніж отримує зараз.

Вибори 2019 - мама Зеленського поскаржилася на Порошенка (відео: YouTube/Громадське Телебачення)

До речі, дебати між Петром Порошенком і Володимиром Зеленським на НСК "Олімпійському" можуть потягнути на дуже велику суму грошей.

Нагадаємо, українці обурюються через те, що Порошенко і Зеленський призначили різні дати дебатів.

Також повідомлялося про те, що кандидатам у президенти запропонували нове місце для дебатів.

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