За эту 1-гривневую монету готовы платить по 50 тысяч. Проверьте свои карманы (фото)

1-гривневая монета по цене "евробляхи"

Монета номиналом 1 гривна 1992 года является едва ли не самым редким денежным знаком в Украине. За каждый такой экземпляр нумизматы готовы отдавать десятки тысяч.

Так, по данным одного из самых популярных аукционов, металлическую 1 гривну 1992 года выпуска недавно продали за 47 778 гривен.

При этом, за возможность приобрести монету соревновалось несколько десятков коллекционеров.

Вот так выглядит монета за кучу денег (фото: violity.com)

Интересно, что сейчас 1-гривневую монету 1992 года, если у вас такая есть, можно "толкнуть" минимум за 30 тысяч гривен.

Но эксперты все же рекомендуют выставить ее на онлайн-аукционе. Ведь в таком случае ее цена вырастет и вы сможете продать экземпляр намного дороже (до 50 тысяч гривен).

Добавим, что ценность данной монеты заключается в том, что денежные знаки номиналом в 1 гривну из желтого металла были выпущены в 1992 году ограниченным тиражом.

Позже монеты с таким же дизайном были выпущены в 1995, 1996, 2002 2002 и 2003 годах. Но они не считаются редкими, а соответственно и не интересуют нумизматов.