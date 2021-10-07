За цю 1-гривневу монету готові платити по 50 тисяч. Перевірте свої кишені (фото)

1-гривнева монета за ціною "євробляхи"

Монета номіналом 1 гривня 1992 року є чи не найрідкіснішим грошовим знаком в Україні. За кожен такий екземпляр нумізмати готові віддавати десятки тисяч.

Так, за даними одного з найпопулярніших аукціонів, металеву 1 гривню 1992 року випуску нещодавно продали за 47 778 гривень.

При цьому, за можливість придбати монету змагалося кілька десятків колекціонерів.

Ось так виглядає монета за купу грошей (фото: violity.com)

Цікаво, що зараз 1-гривневу монету 1992 року, якщо у вас така є, можна "штовхнути" мінімум за 30 тисяч гривень.

Але експерти все ж рекомендують виставити її на онлайн-аукціоні. Адже у такому випадку її ціна зросте і ви зможете продати примірник набагато дорожче (до 50 тисяч гривень).

Додамо, що цінність даної монети полягає в тому, що грошові знаки номіналом в 1 гривню з жовтого металу були випущені в 1992 році обмеженим тиражем.

Пізніше монети з таким же дизайном були випущені в 1995, 1996, 2002 2002 і 2003 роках. Але вони не рахуються рідкісними, а відповідно й не цікавлять нумізматів.