Украинцам показали новую монету, которая вводится в обращение уже в октябре

Украинцам показали новую монету номиналом 2 гривны. Она вводится в обращение уже в этом месяце - с 5 октября.

Как выглядит, из чего сделана и кому посвящена памятная монета - смотрите и читайте в материале Styler ниже.

Памятная 2-гривневая монета из серии "Выдающиеся личности Украины" посвящена знаменитому борцу, шестикратному чемпиону мира, чье имя знают во всех уголках нашей планеты, - Ивану Поддубному.

Она посвящена именно 150-летию со дня рождения знаменитого спортсмена. Тираж монеты, которая изготовлена из нейзильбера, составляет 35 тысяч штук.

Монета, посвященная Ивану Поддубному (фото: bank.gov.ua)

Сколько она будет стоить?

Информации о цене пока нет.

Но коллекционеры уверены: поскольку личность Поддубного популярна не только на постсоветском пространстве, но и во всем мире, то интерес к монете будет повышен, что, скорее всего, отразится и на цене.

Кто такой Иван Поддубный?

Поддубный родился 8 октября 1871 года на Полтавщине в семье простого крестьянина. Рос, как и все дети, много работал на земле. При этом Иван еще с детства испытывал влечение к спорту.

Свою блестящую карьеру начал, когда ему было за 30. Сначала вместе с цирком гастролировал империей, а в 1905-м принял участие в чемпионате мира в Париже, где и победил, прославив Украину. Тогдашняя европейская пресса называла его "чемпионом чемпионов" и "королем чемпионов".

За все время Поддубный не проиграл ни одного чемпионата и терпел поражения только в нескольких отдельных поединках.

Империя часто пыталась выставить его как россиянина, но Иван Максимович четко заявлял, что он украинец.

"Выходя на сцену, я молюсь за Украину. Потому и побеждаю",- говорил атлет.

Потомок казацкого рода снискал легендарную славу атлета, а его имя стало символом несокрушимой силы украинского народа.

Иван Поддубный (фото: wikipedia.org)