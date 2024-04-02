Без яєць та на мінеральній воді: рецепт незвичного заливного пирога з варенням

Якщо вдома є варення, то з нього можна приготувати смачний пиріг до чаю. Готується він абсолютно без яєць. До того ж пиріг з варенням можна їсти навіть у піст.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на YouTube-канал "Ukrainian Food".
В рецепті кулінар Марія Макарчук використала абрикосове варення зі шматочками фруктів, тому пиріг виходить золотавий. Однак, використати можна будь-яке варення.
Для особливого розпушування в тісто до соди вливається мінеральна вода.
Зазначається, що мінералку можна замінити простою водою, молоком або кефіром. У такому разі замість соди всипте 2 чайні ложки розпушувача.
Для приготування знадобляться такі інгредієнти:
Змішайте варення, олію, соду та мінеральну воду. Все перемішайте до однорідної маси.
Далі просійте до рідкої суміші борошно. Після цього додайте подрібнені горіхи та перемішайте.
Викладіть тісто у форму, застелену пергаментом або змащену олію й присипану борошном чи манкою.
Випікайте пиріг за температури 180-200°C 30-40 хвилин.
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