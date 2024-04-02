Без яєць та на мінеральній воді: рецепт незвичного заливного пирога з варенням

Що знадобиться

В рецепті кулінар Марія Макарчук використала абрикосове варення зі шматочками фруктів, тому пиріг виходить золотавий. Однак, використати можна будь-яке варення.

Для особливого розпушування в тісто до соди вливається мінеральна вода.

Зазначається, що мінералку можна замінити простою водою, молоком або кефіром. У такому разі замість соди всипте 2 чайні ложки розпушувача.

Для приготування знадобляться такі інгредієнти:

варення - 250 мл

олія соняшникова рафінована - 125 мл

вода мінеральна газована - 120 мл

сода харчова - 1 ч.л

борошно пшеничне - 260 г

волоські горіхи - 1 склянка

Спосіб приготування

Змішайте варення, олію, соду та мінеральну воду. Все перемішайте до однорідної маси.

Далі просійте до рідкої суміші борошно. Після цього додайте подрібнені горіхи та перемішайте.

Викладіть тісто у форму, застелену пергаментом або змащену олію й присипану борошном чи манкою.

Випікайте пиріг за температури 180-200°C 30-40 хвилин.

Рецепт пирога з варенням (скриншот)