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Без яиц и на минеральной воде: рецепт необычного заливного пирога с вареньем

Как приготовить пирог с вареньем (фото: кадр с видео)
Автор: Татьяна Самарук

Если дома есть варенье, то из него можно приготовить вкусный пирог к чаю. Готовится он совершенно без яиц. К тому же пирог с вареньем можно есть даже в пост.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-канал "Ukrainian Food".

Что понадобится

В рецепте кулинар Мария Макарчук использовала абрикосовое варенье с кусочками фруктов, поэтому пирог получается золотистый. Однако использовать можно любое варенье.

Для особого разрыхления в тесто в соду вливается минеральная вода.

Отмечается, что минералку можно заменить простой водой, молоком или кефиром. В таком случае вместо соды всыпьте 2 чайные ложки разрыхлителя.

Для приготовления понадобятся следующие ингредиенты:

  • варенье - 250 мл
  • масло подсолнечное рафинированное - 125 мл
  • вода минеральная газированная - 120 мл
  • сода пищевая - 1 ч.л
  • мука пшеничная - 260 г
  • грецкие орехи - 1 стакан

Способ приготовления

Смешайте варенье, масло, соду и минеральную воду. Все перемешайте до однородной массы.

Далее просейте до жидкой смеси муку. Затем добавьте измельченные орехи и перемешайте.

Выложите тесто в форму, застеленную пергаментом или смазанную масло и присыпанную мукой или манкой.

Выпекайте пирог при температуре 180-200°C 30-40 минут.

Рецепт пирога из варенья (скриншот)

 

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