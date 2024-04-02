Без яиц и на минеральной воде: рецепт необычного заливного пирога с вареньем

Что понадобится

В рецепте кулинар Мария Макарчук использовала абрикосовое варенье с кусочками фруктов, поэтому пирог получается золотистый. Однако использовать можно любое варенье.

Для особого разрыхления в тесто в соду вливается минеральная вода.

Отмечается, что минералку можно заменить простой водой, молоком или кефиром. В таком случае вместо соды всыпьте 2 чайные ложки разрыхлителя.

Для приготовления понадобятся следующие ингредиенты:

варенье - 250 мл

масло подсолнечное рафинированное - 125 мл

вода минеральная газированная - 120 мл

сода пищевая - 1 ч.л

мука пшеничная - 260 г

грецкие орехи - 1 стакан

Способ приготовления

Смешайте варенье, масло, соду и минеральную воду. Все перемешайте до однородной массы.

Далее просейте до жидкой смеси муку. Затем добавьте измельченные орехи и перемешайте.

Выложите тесто в форму, застеленную пергаментом или смазанную масло и присыпанную мукой или манкой.

Выпекайте пирог при температуре 180-200°C 30-40 минут.

Рецепт пирога из варенья (скриншот)