Этот вкуснейший торт можно есть без вреда для фигуры: рецепт правильного лакомства

Вечная женская проблема – как есть сладкое, и при этом не поправляться – вполне решаема. Нужно просто готовить правильные сладости.
Рецептом диетического торта поделилась диетолог Светалана Фус.
Яйца взбейте с ванильным сахаром добела. Банан разомните вилкой. Добавьте к взбитым яйцам банан и растительное масло. Смешайте сухие ингредиенты и добавьте в тесто. Выпекайте при температуре 180 градусов в течение 25 минут. Достаньте из духовки, остудите, разрежьте на 2 коржа.⠀
Для крема перебейте в блендере творог, сметану, сахар и ванильный сахар. Нанесите творожный крем на 1 корж, накройте вторым. Обмажьте торт кремом сверху и по бокам. Украсьте апельсином.Приятного аппетита!
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