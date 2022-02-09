Цей смачний торт можна їсти без шкоди для фігури: рецепт правильних ласощів

Вічна жіноча проблема - як їсти солодке, і при цьому не гладшати - цілком вирішувана. Потрібно просто готувати правильні солодощі.
Рецептом дієтичного торта поділилася дієтолог Світлана Фус.
Яйця збийте з ванільним цукром до білого кольору. Банан розімніть виделкою. Додайте до збитих яєць банан і рослинну олію. Змішайте сухі інгредієнти і додайте в тісто. Випікайте при температурі 180 градусів протягом 25 хвилин. Дістаньте з духовки, остудіть, розріжте на 2 коржі.⠀
Для крему перебийте в блендері сир, сметану, цукор і ванільний цукор. Нанесіть сирний крем на 1 корж, накрийте другим. Змастіть торт кремом зверху і з боків. Прикрасьте апельсином. Смачного!
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