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Цей смачний торт можна їсти без шкоди для фігури: рецепт правильних ласощів

Автор: Людмила Жукова

Вічна жіноча проблема - як їсти солодке, і при цьому не гладшати - цілком вирішувана. Потрібно просто готувати правильні солодощі.

Рецептом дієтичного торта поділилася дієтолог Світлана Фус.

Для приготування вам знадобляться

  • Вівсяні пластівці - 300 г ⁣ ⁣ ⠀
  • Борошно пшеничне - 2 ст. л. ⁣ ⁣ ⠀
  • Яйця - 3 шт. ⁣ ⁣ ⠀
  • Банан - 2 шт. ⁣ ⁣ ⠀
  • Масло рослинне - 4 ст. л. ⁣ ⁣ ⠀
  • Цукор - 30 г ⁣ ⁣ ⠀
  • Розпушувач - 1 ч. л. ⁣ ⁣ ⠀
  • Ванільний цукор - 1 пакетик ⁣ ⁣ ⠀
  • Апельсини - 3 шт. (2 в начинку, 1 для прикраси) ⁣ ⁣ ⠀
  • Сир нежирний - 400 г ⁣ ⁣ ⠀
  • Сметана 10% - 160 г ⁣ ⁣ ⠀

Покроковий рецепт приготування

Яйця збийте з ванільним цукром до білого кольору. Банан розімніть виделкою. Додайте до збитих яєць банан і рослинну олію. Змішайте сухі інгредієнти і додайте в тісто. Випікайте при температурі 180 градусів протягом 25 хвилин. Дістаньте з духовки, остудіть, розріжте на 2 коржі.⁣⁣⠀

Для крему перебийте в блендері сир, сметану, цукор і ванільний цукор. Нанесіть сирний крем на 1 корж, накрийте другим. Змастіть торт кремом зверху і з боків. Прикрасьте апельсином.⁣ ⁣Смачного!

Рецепт дієтичного торта від Світлани Фус (фото: facebook.com/svetlanafus)

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