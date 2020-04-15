Этот витамин жизненно необходим для защиты от коронавируса

Коронавирус в мире инфицировал около двух миллионов человек. Ученые из Ирландии провели исследования и сообщили, что витамин D помогает при профилактике от инфекции Сovid-19. Также этот витамин укрепляет иммунитет и противостоит респираторным заболеваниям, особенно у пожилых людей.

"Есть доказательства, подтверждающие роль витамина D в профилактике инфекций грудной клетки, особенно у пожилых людей. Как показала одна из работ, витамин D смог снизить риск развития инфекций наполовину у людей, которые принимали добавки с витамином, - сообщил профессор Роуз Энн Кенни.

Работа медиков продемонстрировала, что у людей с дефицитом витамина D фиксируется существенно более слабый иммунный ответ на инфекцию. При недостатке солнца в регионе специалисты рекомендуют регулярно есть пищу, содержащую витамин D. Это яйца, печень, жирная рыба (лосось или скумбрия), злаки и молочные продукты.

Кстати, в группу риска по дефициту витамина D попадают страдающие от ожирения, люди с низкой физической активностью, пациенты с астмой или хроническим заболеванием легких.

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