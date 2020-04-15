Цей вітамін життєво необхідний для захисту від коронавіруса

Коронавірус у світі інфікував близько двох мільйонів чоловік. Вчені з Ірландії провели дослідження і повідомили, що вітамін D допомагає при профілактиці інфекції Сovid-19. Також цей вітамін зміцнює імунітет і противостоїть респіраторних захворювань, особливо у літніх людей.

"Є докази, що підтверджують роль вітаміну D у профілактиці інфекцій грудної клітини, особливо у літніх людей. Як показала одна з робіт, вітамін D зміг знизити ризик розвитку інфекцій наполовину у людей, які приймали добавки з вітаміном, - повідомив професор Роуз Енн Кенні.

Робота медиків продемонструвала, що у людей з дефіцитом вітаміну D фіксується істотно більш слабка імунна відповідь на інфекцію. При недоліку сонця в регіоні фахівці рекомендують регулярно їсти їжу, що містить вітамін D. Це яйця, печінка, жирна риба (лосось або скумбрія), злаки і молочні продукти.

До речі, в групу ризику по дефіциту вітаміну D потрапляють які страждають від ожиріння, люди з низькою фізичною активністю, пацієнти з астмою або хронічним захворюванням легенів.

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