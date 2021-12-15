Цей український салат називають сильним конкурентом "Олів'є": як приготувати "Буковину"

Український салат "Буковина" - це варіація класичного" Олів'є", але він зовсім не схожий на нього за смаком навіть незважаючи на подібні інгредієнти.

"Салат "Олів'є" нервово курить в сторонці! Салат Буковина - сильний конкурент салату Олів'є!" - запевняє вона.

Блогер рекомендує спробувати приготувати цей салат на свято або просто на обід або вечерю. Можна красиво прикрасити цей салат і подати його на Новий Рік 2022 або на інший святковий стіл!

Скрін відео: Так буде виглядати наша страва

Інгредієнти для салату "Буковина":

Копчена ковбаса - 200 г

Картопля відварна - 3 шт. невеликі (близько 200 г)

Морква відварна - 2 шт. невеликі (150 г)

Горошок - 150 г

Цибуля зелена - невеликий пучок

Перець болгарський - 1 шт. (150 г в очищеному вигляді)

Майонез - за смаком

Приготування салату дуже просте

Наріжте дрібним кубиком ковбасу, моркву, картоплю, болгарський перець. Дрібно наріжте цибулю.

Додайте горошок і майонез, добре перемішайте.

Дайте салату настоятися в холодильнику і можна їсти!