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Этот торт похож на Наполеон, но еще лучше: готовим настоящий "Пломбир"

Скриншот: Торт как Наполеон
Автор: Светлана Мащенко

Нежный вкус торта Пломбир очень понравится любителям классического Наполеона. Попробуйте приготовить необычный десерт, который точно удивит вашу семью. А еще этот торт очень красивый!

Рецептом поделилась известный фуд-блогер Alina FooDee.

Ингредиенты

Для заварного теста:

  • Молоко - 100 г
  • Вода - 100 г
  • Мука - 120 г
  • Сливочное масло - 80 г
  • Соль - щепотка
  • Сахар - щепотка
  • Яйцо (размер С0) - 3-4 шт. (смотрите по консистенции теста, количество яиц зависит от их размера)

Для крема Пломбир:

  • Молоко - 500 г
  • Яйцо - 2 шт.
  • Сахар - 150 г
  • Ванильный сахар - 20 г
  • Крахмал кукурузный - 40-60 г (чем больше крахмала, тем более плотная и густая заварная основа)
  • Сливочное масло 82% - 160 г

Вот таким должен получиться наш торт в разрезе:

Пошаговое приготовление торта

Приготовьте заварную основу для крема, так как ей надо полностью остыть.

Молоко прогрейте до горячего состояния, смешайте яйца с сахаром и крахмалом: чем больше крахмала, тем более плотная и густая заварная основа.

Добавьте молоко и заварите, постоянно помешивая. После появления первых бульбашек проварите крем еще 1 минуту.

Накройте крем пищевой пленкой "в контакт" и дождитесь полного остывания основы для заварного крема. Ее можно поставить в миску с холодной водой, периодически перемешивать, так заварная основа быстрее остынет.

Для заварного теста смешайте воду с молоком, добавьте сливочное масло, соль и сахар. Нагрейте до горячего состояния, добавьте просеянную муку.

Постоянно помешивая, заварить тесто, пока оно не соберется в единый однородный комок. Прогрейте его еще 1-2 минуты, чтобы испарилась лишняя жидкость. Переложить тесто в миску, чтобы оно быстрее остыло.

Когда тесто остыло, вводите яйца по одному за раз, хорошо вмешивая каждое яйцо в тесто. Количество яиц зависит от их размера. Тесто должно спадать с лопатки единым комом, образуя характерный "язычок".

Разделите тесто на две равные части, распределите по пергаменту. Размер коржей 30 на 40 см, т. е. размер стандартного противня от духовки. Выпекайте в заранее прогретой до 190 градусов духовке в течение 15-20 минут. Тесто должно хорошо зарумяниться. Готовым коржам дайте остыть и разрежьте каждый корж на 4 части.

Закончите приготовление крема. Сливочное масло и основа для заварного крема должны быть комнатной температуры. Если заварная основа теплая, то масло просто растает, и крем не получится, будет жидким.

Взбивайте заварную основу 2-3 минуты, частями добавляйте мягкое сливочное масло. Смажьте коржи и бока кремом.

Бока можно украсить хлопьями миндаля. Сверху можно посыпать сахарной пудрой. Отправьте торт в холодильник на 4-5 часов, можно на ночь.

Ранее мы писали, как приготовить торт, который будет вкуснее Наполеона в разы.

Также кулинар рассказала, как приготовить чизкейк без выпечки.

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