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Цей торт схожий на Наполеон, але ще краще: готуємо справжній "Пломбір"

Скріншот: Торт як Наполеон
Автор: Світлана Мащенко

Ніжний смак торта Пломбір дуже сподобається любителям класичного Наполеона. Спробуйте приготувати незвичайний десерт, який точно здивує вашу сім'ю. А ще цей торт дуже красивий!

Рецептом поділилася відомий фуд-блогер Alina FooDee.

Інгредієнти

Для заварного тіста:

  • Молоко - 100 г
  • Вода - 100 г
  • Борошно - 120 г
  • Вершкове масло - 80 г
  • Сіль - щіпка
  • Цукор - щіпка
  • Яйце (розмір С0) - 3-4 шт. (дивіться по консистенції тесту, кількість яєць залежить від їх розміру)

Для крему Пломбір:

  • Молоко - 500 г
  • Яйце - 2 шт.
  • Цукор - 150 г
  • Ванільний цукор - 20 г
  • Крохмаль кукурудзяний - 40-60 г (чим більше крохмалю, тим більш щільна і густа заварна основа)
  • Вершкове масло 82% - 160 г

Ось таким повинен вийти наш торт в розрізі:

Покрокове приготування торта

Приготуйте заварну основу для крему, так як їй треба повністю охолонути.

Молоко прогрійте до гарячого стану, змішайте яйця з цукром і крохмалем: чим більше крохмалю, тим більш щільна і густа заварна основа.

Додайте молоко і заваріть, постійно помішуючи. Після появи перших бульбашок проваріть крем ще 1 хвилину.

Накрийте крем харчовою плівкою "в контакт" і дочекайтеся повного охолодження основи для заварного крему. Її можна поставити в миску з холодною водою, періодично перемішувати, так заварна основа швидше охолоне.

Для заварного тіста змішайте воду з молоком, додайте вершкове масло, сіль і цукор. Нагрійте до гарячого стану, додайте просіяне борошно.

Постійно помішуючи, заваріть тісто, поки воно не збереться в єдину однорідну грудку. Прогрійте його ще 1-2 хвилини, щоб випарувалася зайва рідина. Перекладіть тісто в миску, щоб воно швидше охололо.

Коли тісто охололо, вводьте яйця по одному за раз, добре вмішуючи кожне яйце в тісто. Кількість яєць залежить від їх розміру. Тісто має спадати з лопатки єдиною грудкою, утворюючи характерний "язичок".

Розділіть тісто на дві рівні частини, розподіліть по пергаменту. Розмір коржів 30 на 40 см, тобто розмір стандартного дека від духовки. Випікайте в заздалегідь прогрітій до 190 градусів духовці протягом 15-20 хвилин. Тісто має добре зарум'янитися. Готовим коржам дайте охолонути і розріжте кожен корж на 4 частини.

Закінчіть приготування крему. Вершкове масло і основа для заварного крему повинні бути кімнатної температури. Якщо заварна основа тепла, то масло просто розтане, і крем не вийде, буде рідким.

Збивайте заварну основу 2-3 хвилини, частинами додавайте м'яке вершкове масло. Змастіть коржі і боки кремом.

Боки можна прикрасити пластівцями мигдалю. Зверху можна посипати цукровою пудрою. Відправте торт в холодильник на 4-5 годин, можна на ніч.

Раніше ми писали, як приготувати торт, який буде смачніше Наполеона в рази.

Також кулінар розповіла, як приготувати чізкейк без випічки.

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