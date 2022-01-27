Этот способ посадки помидоров поможет увеличить урожайность каждого куста в 5-7 раз

Помидоры - очень популярный овощ для выращивания на грядках. При этом культура довольно прихотлива, и при неумелом подходе вас ждут не ведра спелых овощей, а разочарование.
Как сделать так, чтобы каждый куст приносил в разы больше плодов, пишут Belnovosti.
По словам опытных огородников, этот способ хорошо подходит для высокорослых сортов томатов, которые вырастают в высоту до двух метров.
Нужно заранее посадить рассаду, чтобы к моменту высадки в грунт, стебли были переросшими, уже с цветами и крепкими корнями.
Перед посадкой стебель следует очистить от листьев и посадить в землю на глубину 1/3 куста.
Хитрость заключается в том, что при таком способе зрелые растения будут тратить силы не на рост стебля и корней, а на формирование завязей и плодов.
При этом мощная корневая система позволит растению начать раньше плодоносить.
Интересно, что первые пасынки на кустах также можно прикапывать и выращивать как самостоятельные кусты.
Таким образом из одного куста помидоров получится несколько, с общим мощным корнем.
Однако следует учитывать, что для такого способа пасынкования понадобится очень много места, но и урожайность помидоров будет высока.
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