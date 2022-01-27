Цей спосіб посадки помідорів допоможе збільшити врожайність кожного куща в 5-7 разів

За словами досвідчених городників, цей спосіб добре підходить для високорослих сортів томатів, які виростають у висоту до двох метрів.

Потрібно заздалегідь посадити розсаду, щоб до моменту висадки в ґрунт, стебла були перерослими, вже з квітами і міцними корінням.

Перед посадкою стебло слід очистити від листя і посадити в землю на глибину 1/3 куща.

У чому секрет такої посадки?

Хитрість полягає в тому, що при такому способі зрілі рослини будуть витрачати сили не на зростання стебла і коренів, а на формування зав'язей і плодів.

При цьому потужна коренева система дозволить рослині почати раніше плодоносити.

Цікаво, що перші пасинки на кущах також можна прикопувати і вирощувати як самостійні кущі.

Таким чином з одного куща помідорів вийде кілька, із загальним потужним коренем.

Однак слід враховувати, що для такого способу пасинкування знадобиться дуже багато місця, але і врожайність помідорів буде висока.