Этот способ поможет за 30 секунд отличить натуральное мясо от накаченного химией

Как не купить обколотое "химией" мясо в магазине? Этим вопросом задаются многие украинцы. Ведь часто можно попасться на подделку даже несмотря на то, что перед вами мясо "естественного" цвета, нормального окраса и формы.

Но существует один простой, хотя и довольно экзотический способ, как всего за полминуты проверить натуральность свинины, говядины или баранины. Сделать это можно не отходя от прилавка.

Итак. Для начала, возьмите кусочек фольги (примерно 10 на 10 сантиметров) и зубочистку перед походом в супермаркет. В магазине попросите продавца отрезать маленький кусочек от куска мяса. Наденьте его на зубочистку и держите над фольгой. Этот кусочек мяса нужно... поджечь.

Как выбрать мясо без химии

Если мясо натуральное, то оно станет подгорать с краев примерно секунд через 15, появится легкий дымок и характерный запах шашлыка.

Как выбрать мясо без химии

От некачественного мясо не будет веять шашлыком - оно будет пахнуть антибиотиками и прочей гадостью. Кроме того, из такого мяса, что имеет хороший товарный вид лишь благодаря химическим добавкам, обязательно при горении будет выделяться сок темного цвета, также оно будет пузыриться и даже немного пениться.

Как выбрать мясо без химии

Весь этот процесс займет примерно 30 секунд. За это время вы сможете понять: перед вами натуральное мясо или химический "муляж".

Стесняться провести подобный эксперимент прямо в магазине не стоит. Хороший продавец, уверенный в качестве товара, не будет против небольшого теста на кусочек фольги. А вот если выскажется против, нужно задуматься.