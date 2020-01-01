Цей спосіб допоможе за 30 секунд відрізнити натуральне м'ясо від накачаного хімією

Як не купити обколотое "хімією" м'ясо в магазині? Цим питанням задаються багато українців. Адже часто можна натрапити на підробку навіть незважаючи на те, що перед вами м'ясо "природного" кольору, нормального забарвлення і форми.

Але є один простий, хоча і досить екзотичний спосіб, як всього за півхвилини перевірити натуральність свинини, яловичини або баранини. Зробити це можна не відходячи від прилавка.

Отже. Для початку візьміть шматочок фольги (приблизно 10 на 10 сантиметрів) і зубочистку перед походом до супермаркету. В магазині попросіть продавця відрізати маленький шматочок від шматка м'яса. Надіньте його на зубочистку і тримаєте над фольгою. Цей шматочок м'яса потрібно... підпалити.

Як вибрати м'ясо без хімії

Якщо натуральне м'ясо, то воно стане підгоряти з країв приблизно через 15 секунд, з'явиться легкий димок і характерний запах шашлику.

Як вибрати м'ясо без хімії

Неякісне м'ясо не буде пахнути шашликом, воно буде пахнути хімічними добавками. Також з неякісного м'яса, що має гарний товарний вигляд завдяки хімічним добавкам, буде обов'язково при горінні виділятися сік темного кольору, воно буде пузиритися і навіть трохи пінитися.

Як вибрати м'ясо без хімії

Весь цей процес займе приблизно 30 секунд. За цей час ви зможете зрозуміти: перед вами натуральне м'ясо чи хімічний "муляж".

Соромитися провести подібний експеримент прямо в магазині не варто. Хороший продавець, впевнений в якості товару, не буде проти невеликого тесту на шматочок фольги. А ось якщо висловиться проти, потрібно замислитися.