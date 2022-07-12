Этот самый простой способ поможет улучшить здоровье сердца

Специалисты заявили, что взрослые люди должны спать от 7 до 9 часов каждую ночь.

В частности, люди ночью проходят несколько циклов, состоящих из медленного и быстрого сна. Есть три стадии медленного сна, и лишь на третьей человек входит в глубокий сон, который полностью восстанавливает тело.

По словам экспертов, если человек просыпается среди ночи, то он не сможет перейти на более глубокие стадии. В этом случае это может привести к повышению артериального давления и уровня сахара в крови, что приведет к диабету. Эти состояния способствуют ухудшению здоровья сердца.

Для контроля работы сердечно-сосудистой системы людям в возрасте от двух лет и старше, кардиологи рекомендуют:

избавиться от привычки курения не только традиционных сигарет, но и вейпинга и пассивного курения;

для контроля уровня липидов в крови измерять холестерин липопротеидов высокой плотности вместо общего холестерина;

а также измерять гемоглобин A1c, поскольку это является ключевым показателем для оценки риска диабета 2 типа.

Продукты, которые полезны для сосудов и сердца

Фрукты

Среди фруктов кардиологи рекомендуют употреблять:

гранат (профилактика атеросклероза, стабилизация давления);

лимон (снижение артериального давления);

яблоки (снижение уровня холестерина, предотвращение тромбоза).

Также полезными являются виноград, абрикос, персик, авокадо. Особенность, на которую специалисты обращают внимание - употребление фруктов "по сезону".

Овощи

Среди овощей нужно употреблять такие виды: