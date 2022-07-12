Этот самый простой способ поможет улучшить здоровье сердца

Ученые американской кардиологической ассоциации обнаружили, что люди, которые постоянно не высыпаются, имеют вероятность иметь проблемы с сердцем, ожирением и диабет.
Об этом CNN.
Специалисты заявили, что взрослые люди должны спать от 7 до 9 часов каждую ночь.
В частности, люди ночью проходят несколько циклов, состоящих из медленного и быстрого сна. Есть три стадии медленного сна, и лишь на третьей человек входит в глубокий сон, который полностью восстанавливает тело.
По словам экспертов, если человек просыпается среди ночи, то он не сможет перейти на более глубокие стадии. В этом случае это может привести к повышению артериального давления и уровня сахара в крови, что приведет к диабету. Эти состояния способствуют ухудшению здоровья сердца.
Для контроля работы сердечно-сосудистой системы людям в возрасте от двух лет и старше, кардиологи рекомендуют:
Фрукты
Среди фруктов кардиологи рекомендуют употреблять:
Также полезными являются виноград, абрикос, персик, авокадо. Особенность, на которую специалисты обращают внимание - употребление фруктов "по сезону".
Овощи
Среди овощей нужно употреблять такие виды:
Раньше врачи называли фактор, который в разы увеличивает риск развития тромбоза.
Также мы писали, какой овощ улучшает пищеварение и здоровье сердца.