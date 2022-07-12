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Этот самый простой способ поможет улучшить здоровье сердца

Что улучшает работу сердца (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Ученые американской кардиологической ассоциации обнаружили, что люди, которые постоянно не высыпаются, имеют вероятность иметь проблемы с сердцем, ожирением и диабет.

Об этом CNN.

Специалисты заявили, что взрослые люди должны спать от 7 до 9 часов каждую ночь.

В частности, люди ночью проходят несколько циклов, состоящих из медленного и быстрого сна. Есть три стадии медленного сна, и лишь на третьей человек входит в глубокий сон, который полностью восстанавливает тело.

По словам экспертов, если человек просыпается среди ночи, то он не сможет перейти на более глубокие стадии. В этом случае это может привести к повышению артериального давления и уровня сахара в крови, что приведет к диабету. Эти состояния способствуют ухудшению здоровья сердца.

Для контроля работы сердечно-сосудистой системы людям в возрасте от двух лет и старше, кардиологи рекомендуют:

  • избавиться от привычки курения не только традиционных сигарет, но и вейпинга и пассивного курения;
  • для контроля уровня липидов в крови измерять холестерин липопротеидов высокой плотности вместо общего холестерина;
  • а также измерять гемоглобин A1c, поскольку это является ключевым показателем для оценки риска диабета 2 типа.

Продукты, которые полезны для сосудов и сердца

Фрукты

Среди фруктов кардиологи рекомендуют употреблять:

  • гранат (профилактика атеросклероза, стабилизация давления);
  • лимон (снижение артериального давления);
  • яблоки (снижение уровня холестерина, предотвращение тромбоза).

Также полезными являются виноград, абрикос, персик, авокадо. Особенность, на которую специалисты обращают внимание - употребление фруктов "по сезону".

Овощи

Среди овощей нужно употреблять такие виды:

  • острый перец красный;
  • тыква;
  • томаты;
  • хрен;
  • свекла;
  • репчатый лук.

Раньше врачи называли фактор, который в разы увеличивает риск развития тромбоза.

Также мы писали, какой овощ улучшает пищеварение и здоровье сердца.

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