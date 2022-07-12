Цей найпростіший спосіб допоможе покращити здоров'я серця

Вчені американської кардіологічної асоціації виявили, що люди, які постійно висипаються, мають ймовірність мати проблеми із серцем, ожирінням, та діабет.
Про це CNN.
Фахівці заявили, що дорослі люди мають спати від 7 до 9 години щоночі.
Зокрема, люди вночі проходять кілька циклів, що складаються з повільного та швидкого сну. Є три стадії повільного сну, і лише на третій людина входить у глибокий сон, який повністю відновлює тіло.
За словами експертів, якщо людина прокидається серед ночі, то вона не зможете перейти на глибші стадії. У такому разі це може призвести до підвищення артеріального тиску та рівня цукру в крові, що призведе до діабету. Ці стани сприяють погіршенню здоров'я серця.
Для контролю роботи серцево-судинної системи людям віком від двох років і старше, кардіологи рекомендують:
Фрукти
Серед фруктів кардіологи рекомендують вживати:
Також корисними є виноград, абрикос, персик, авокадо. Особливість, на яку фахівці звертають увагу - вживання фруктів "по сезону".
Овочі
Серед овочів потрібно потрібно вживати такі види:
Раніше лікарі називали фактор, який в рази збільшує ризик розвитку тромбозу.
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