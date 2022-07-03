Врачи назвали фактор, который в разы увеличивает риск развития тромбоза: что нужно знать

Развитие тромбоза очень опасно, так как сгустки крови могут попасть в легкие и привести к преждевременной смерти. Ежегодно от тромбоза погибает тысячи людей. И основной причиной развития тромбоза медики называют малоподвижный образ жизни.

Врачи назвали фактор, который увеличивает риск развития опасных осложнений при тромбозе. Об этом сообщает Express.

Специалисты объясняют, что сам сгусток крови не всегда является опасным. Все зависит от его движения и когда он находится в одном месте - он безвреден. Большинство тромбов образуется внутри вен ног, таза и рук. В медицине это называется тромбозом глубоких вен.

И на образования этих тромбов могут влиять определенные позы во время сна. Обычно тело во время сна находится в постели горизонтально. И приток крови к конечностям снижен.

Но сон в положении сидя более опасен - такая поза (сидя в кресле) значительно повышает риск тромбоза глубоких вен, так как это не просто снижает приток крови к конечностям, а фактически блокирует.

Сгустки крови в конечностях могут возникнуть, если ваши руки ли ноги в течение нескольких часов остаются согнутыми и в неподвижном состоянии.

"При условии, что вы хорошо себя чувствуете, вы можете откинуться назад и сон в вертикальном положении не должен стать опасным, если это позволит вам отдохнуть в течении короткого времени", - считают врачи.

Однако не только поза, сидя во сне может стать опасной для вашего здоровья. Эксперты клиники Майо утверждают, что сон на спине может привести к наклону языка и челюсти вниз и это приведет к переполнению дыхательных путей.

Такая поза постоянно может вызвать появление апноэ во сне и к серьезным проблемам с сердцем. Сон на левом боку может влиять на электрические сигналы сердечной системы. Особенно это касается людей, у которых уже есть сердечные заболевания.