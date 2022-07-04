ru ua
Пн, 04 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Эксперты назвали овощ, который улучшает пищеварение и здоровье сердца

Новина українською →
Понедельник 04 июля 2022 16:25
Эксперты назвали овощ, который улучшает пищеварение и здоровье сердца Почему нужно есть картофель (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Картофель - самый универсальный овощ, который богат витаминами, клетчаткой и другими необходимыми питательными веществами. Также это низкокалорийный продукт - средняя запеченная картофелина содержит лишь 110 килокалорий.

Об этом пишет MedicalNewsToday.

Польза картофеля

Этот овощ богат на фитонутриенты, органические компоненты растений, которые способствуют укреплению здоровья. В частности, картофель содержит флавоноиды и каротиноиды - известные антиоксиданты, которые борются с воспалением.

Также в состав картофеля входит другой антиоксидант - витамин С. Специалисты говорят, что картофель может отсрочивать некоторые виды повреждения клеток, тем самым препятствуя развитию рака. Кроме этого, если употреблять этот овощ, улучшится пищеварение, здоровье сердца и кровяное давление.

Картофельная кожура отличается содержанием широкого ряда минералов, среди которых калий, магний, фосфор, кальций, цинк, селен. Эксперты рассказывают, что кожура картофеля обладает мощным антиоксидантным потенциалом из-за присутствия двух доминирующих фенольных соединений: хлорогеновой и галловой кислот. Эти соединения могут помочь сохранить хорошее здоровье сердца, уменьшая повреждение клеток из-за свободных радикалов.

Эксперты назвали овощ, который улучшает пищеварение и здоровье сердцаПочему нужно есть картофель (freepik)

К тому же, если картофель отварить и охладить, в нем появится определенный тип крахмала, который действует как растворимая клетчатка, помогая человеку чувствовать себя сытым и потреблять меньше калорий. Поэтому картофель полезен даже при похудении.

Как полезнее есть картошку

Лучше всего есть ее целиком, в необработанном виде. Самый здоровый способ приготовить картофель - запечь его в микроволновой печи с кожурой. Все потому, что в этом случае потеря питательных веществ из-за термической обработки будет минимальной.

Также полезен отварной картофель, не очищенный от кожуры и не измельченный. Если варить картофель без кожуры, то это уменьшит содержание в нем питательных веществ.

Дополнять блюда из картофеля лучше всего оливковым маслом, зеленью и травами.

Ранее мы сообщали, как хранить картофель дома без холодильника.

Также мы делились секретами известных поваров, которые помогут правильно варить молодой картофель.

Кроме того, читайте, как используют картофельную кожуру.

Читайте РБК-Украина в Google News
картофель
LITE
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь