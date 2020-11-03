Этот самый полезный осенний фрукт защитит сердце и избавит от депрессии

Диетологи рассказали про самый полезный и любимый украинцами осенний фрукт
Врачи-диетологи рассказали про самый полезный осенний фрукт, который доступен с прилавков магазинов и рынков всем украинцам. Речь идет о вкусной и сладкой груше, но употреблять ее можно далеко не всем людям.
Про полезные свойства груши рассказали в Facebook Kyiv City Public Health Center.
В грушах содержится наибольшее количество фолиевой кислоты среди всех фруктов. Кроме того она богата железом, кальцием, медью, йодом, цинком, фосфором, магнием, натрием и витаминами А, В1, В2, С, Е.
По составу в одной груше 1 г белка, 27 г углеводов, 6 г клетчатки, 12% - суточной потребности организма в витамине С, 16% - меди, 6% - витамина К, 4% - калия.
Груша имеет ряд полезных свойств для нашего организма:
А вот груши с зеленой кожурой содержат лютеин и зеаксантин. Эти элементы необходимы для поддержания остроты зрения.
Кроме того груши малокалорийны, а клетчатка и вода избавят от чувства голода.
Благодаря содержанию фолиевой кислоты груши помогут беременным, чтобы уберечь будущего малыша от врожденных болезней.
Но есть и ограничения, которых следует придерживаться при лакомстве грушами:
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