Этот самый полезный осенний фрукт защитит сердце и избавит от депрессии

Врачи-диетологи рассказали про самый полезный осенний фрукт, который доступен с прилавков магазинов и рынков всем украинцам. Речь идет о вкусной и сладкой груше, но употреблять ее можно далеко не всем людям.

Про полезные свойства груши рассказали в Facebook Kyiv City Public Health Center.

В грушах содержится наибольшее количество фолиевой кислоты среди всех фруктов. Кроме того она богата железом, кальцием, медью, йодом, цинком, фосфором, магнием, натрием и витаминами А, В1, В2, С, Е.

По составу в одной груше 1 г белка, 27 г углеводов, 6 г клетчатки, 12% - суточной потребности организма в витамине С, 16% - меди, 6% - витамина К, 4% - калия.

Груша имеет ряд полезных свойств для нашего организма:

снижает уровень холестерина благодаря клетчатке,

помогают бороться с депрессией из-за содержания в ней эфирных масел,

антиоксиданты помогают в профилактике болезней сердца и сосудов, нарушении сердечного ритма,

борется с различными воспалениями благодаря флавоноидным антиоксидантам,

пищевые волокна в груше важны для сохранения гладкости и мягкости кожи,

Витамин С, К и медь борются с вредными свободными радикалами, защищая клетки кожи от старения и образования морщин,

органические кислоты усиливают процессы пищеварения, улучшают обмен веществ, стимулируют деятельность печени и почек.

А вот груши с зеленой кожурой содержат лютеин и зеаксантин. Эти элементы необходимы для поддержания остроты зрения.

Кроме того груши малокалорийны, а клетчатка и вода избавят от чувства голода.

Благодаря содержанию фолиевой кислоты груши помогут беременным, чтобы уберечь будущего малыша от врожденных болезней.

Но есть и ограничения, которых следует придерживаться при лакомстве грушами:

Если у вас есть заболевания желудочно-кишечного тракта, не ешьте твердые разновидности груш.

Не рекомендуется есть груши людям с хроническими запорами.

Нельзя кушать переспелые груши, поскольку они приведут к расстройствам желудка.

Не ешьте грушу натощак и сразу после еды, ведь фрукт негативно влияет на слизистую кишечника.

Не запивайте груши водой. Это может вызвать дискомфорт в животе и диарею.

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