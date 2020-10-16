Диетолог рассказала, кому строго запрещено есть хурму

Кому нельзя есть хурму (фото: pixabay)

Хурма полезна не всем, и есть ее нужно в меру

С наступлением холодов начинается долгожданный для многих сезон хурмы. Сладкий, вязкий, сочный фрукт многим полезен, но есть и противопоказания. Врачи нахваливают субтропический плод за то, что он помогает сердечно-сосудистой системе, нормализации работы щитовидки и кишечника, но все хорошо в меру.

По словам диетолога, из-за высокого содержания в хурме танинов, она противопоказана детям до трех лет. Танины - вещества, которые придают хурме вяжущее свойство, и больше всего их в кожуре. Дело в том, что они способствуют склеиванию пищевых комочков между собой.

Также хурма противопоказана людям, страдающим запорами и геморроем. А при переедании этой ягодой может появиться понос и рвота.

Хурма полезна не для всех (фото: pixabay)

При этом, безусловно, хурма очень полезна. Ведь не зря с греческого языка она переводится, как "пища богов". Оранжевый фрукт, так же как и морковь, тыква, сладкий перец, помогает укрепить зрение. В ней содержится и аскорбиновая кислота, и антиоксиданты, и йод в большом количестве.

Также в хурме содержится множество витаминов, особенно А, С и В; а также микроэлементы: йод, железо, кальций, калий, фосфор, марганец, магний. Хурма полезна для профилактики авитаминоза, железодефицитной анемии, при цинге. Йод восполняет дефицит этого вещества в организме и снижает риск заболеваний щитовидной железы.

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