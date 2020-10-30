Как распознать опасную родинку: онколог дала точный ответ

Как распознать опасную родинку (коллаж: РБК-Украина)

Некоторые родинки могут быть на самом деле раком кожи

Опасные родинки на теле могут быть раком кожи. Но такие образования внешне часто похоже на обычную родинку, поэтому многие обращаются к врачу слишком поздно.

Как понять, обычная у вас родинка или стоит беспокоится, рассказала дерматоонколог Светлана Дячук, пишет Clutch.

"Опухоли кожи сегодня не редкость. Главная проблема в том, что родинки и рак кожи очень похожи внешне. Также опухоли кожи, даже самые опасные, никак не беспокоят, не болят, не зудят, человек отлично себя чувствует", - говорит Светлана.

Синдром "гадкого утенка"

Опасная родинка будет выделяться на общем фоне ваших обычных родинок. То есть, среди всех пигментов, опасное образование будет выглядеть по-другому. Это еще называют синдромом "гадкого утенка". И он, говорят дерматоонкологи, является одним из главных способов самодиагностики.

Дячук рекомендует все родинки, которые показались вам подозрительными, обязательно проверять.

Правило ABCD

Часть злокачественных опухолей довольно быстро растет. У такого "пятнышка" может появляться и неровный край, и несколько цветов. Есть такое известное "правило ABCD", согласно которому мы оцениваем родинку по разным критериям (А - ассиметрия пигментного пятна, В - неровность границ, С - неравномерность окраски, D - диаметр более 6 мм).

Интересно, что многие хорошие родинки тоже могут попадать под это правило. Так что не спешите ставить себе диагноз, если родинка вызвала у вас подозрение. Чтобы точно удостовериться, сходите на осмотр и сдайте необходимые анализы.

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