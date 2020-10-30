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Как распознать опасную родинку: онколог дала точный ответ

Пятница 30 октября 2020 22:11
Как распознать опасную родинку: онколог дала точный ответ
Как распознать опасную родинку (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Некоторые родинки могут быть на самом деле раком кожи

Опасные родинки на теле могут быть раком кожи. Но такие образования внешне часто похоже на обычную родинку, поэтому многие обращаются к врачу слишком поздно.

Как понять, обычная у вас родинка или стоит беспокоится, рассказала дерматоонколог Светлана Дячук, пишет Clutch.

"Опухоли кожи сегодня не редкость. Главная проблема в том, что родинки и рак кожи очень похожи внешне. Также опухоли кожи, даже самые опасные, никак не беспокоят, не болят, не зудят, человек отлично себя чувствует", - говорит Светлана.

Синдром "гадкого утенка"

Опасная родинка будет выделяться на общем фоне ваших обычных родинок. То есть, среди всех пигментов, опасное образование будет выглядеть по-другому. Это еще называют синдромом "гадкого утенка". И он, говорят дерматоонкологи, является одним из главных способов самодиагностики.

Дячук рекомендует все родинки, которые показались вам подозрительными, обязательно проверять.

Правило ABCD

Часть злокачественных опухолей довольно быстро растет. У такого "пятнышка" может появляться и неровный край, и несколько цветов. Есть такое известное "правило ABCD", согласно которому мы оцениваем родинку по разным критериям (А - ассиметрия пигментного пятна, В - неровность границ, С - неравномерность окраски, D - диаметр более 6 мм).

Интересно, что многие хорошие родинки тоже могут попадать под это правило. Так что не спешите ставить себе диагноз, если родинка вызвала у вас подозрение. Чтобы точно удостовериться, сходите на осмотр и сдайте необходимые анализы.

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