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Цей найкорисніший осінній фрукт захистить серце і позбавить від депресії

Автор: Світлана Мащенко

Дієтологи розповіли про найбільш корисний і улюблений українцями осінній фрукт

Лікарі-дієтологи розповіли про найкорисніший осінній фрукт, який доступний з прилавків магазинів і ринків всім українцям. Мова йде про смачну і солодку грушу, але вживати її можна далеко не всім людям.

Про корисні властивості груші розповіли в Facebook Kyiv City Public Health Center.

У грушах міститься найбільша кількість фолієвої кислоти серед всіх фруктів. Крім того, вона багата залізом, кальцієм, міддю, йодом, цинком, фосфором, магнієм, натрієм і вітамінами А, В1, В2, С, Е.

За складом в одній груші 1 г білка, 27 г вуглеводів, 6 г клітковини, 12% - добової потреби організму у вітаміні С, 16% - міді, 6% - вітаміну К, 4% - калію.

Груша має ряд корисних властивостей для нашого організму:

  • знижує рівень холестерину завдяки клітковині,
  • допомагають боротися з депресією завдяки вмісту в ній ефірних олій,
  • антиоксиданти допомагають у профілактиці хвороб серця і судин, порушенні серцевого ритму,
  • бореться з різними запаленнями завдяки флавоноїдним антиоксидантам,
  • харчові волокна в груші важливі для збереження пружності й еластичності шкіри,
  • Вітамін С, К та мідь борються зі шкідливими вільними радикалами, захищає клітини шкіри від старіння і утворення зморшок,
  • органічні кислоти посилюють процеси травлення, покращують обмін речовин, стимулюють діяльність печінки і нирок

А ось груші із зеленою шкіркою містять лютеїн і зеаксантин. Ці елементи необхідні для підтримки гостроти зору.

Крім того груші малокалорійні, а клітковина і вода позбавлять від почуття голоду.

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Завдяки вмісту фолієвої кислоти груші допоможуть вагітним, щоб уберегти майбутнього малюка від вроджених хвороб.

Але є і обмеження, яких слід дотримуватися при ласощах грушами:

  • Якщо у вас є захворювання шлунково-кишкового тракту, не їжте тверді різновиди груш.
  • Не рекомендується їсти груші людям з хронічними запорами.
  • Не можна їсти перестиглі груші, оскільки вони призведуть до розладів шлунку.
  • Не їжте грушу натщесерце і відразу після їжі, адже фрукт негативно впливає на слизову кишечника.
  • Не запивайте груші водою. Це може викликати дискомфорт у животі і діарею.

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