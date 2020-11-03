Цей найкорисніший осінній фрукт захистить серце і позбавить від депресії

Дієтологи розповіли про найбільш корисний і улюблений українцями осінній фрукт
Лікарі-дієтологи розповіли про найкорисніший осінній фрукт, який доступний з прилавків магазинів і ринків всім українцям. Мова йде про смачну і солодку грушу, але вживати її можна далеко не всім людям.
Про корисні властивості груші розповіли в Facebook Kyiv City Public Health Center.
У грушах міститься найбільша кількість фолієвої кислоти серед всіх фруктів. Крім того, вона багата залізом, кальцієм, міддю, йодом, цинком, фосфором, магнієм, натрієм і вітамінами А, В1, В2, С, Е.
За складом в одній груші 1 г білка, 27 г вуглеводів, 6 г клітковини, 12% - добової потреби організму у вітаміні С, 16% - міді, 6% - вітаміну К, 4% - калію.
Груша має ряд корисних властивостей для нашого організму:
А ось груші із зеленою шкіркою містять лютеїн і зеаксантин. Ці елементи необхідні для підтримки гостроти зору.
Крім того груші малокалорійні, а клітковина і вода позбавлять від почуття голоду.
Завдяки вмісту фолієвої кислоти груші допоможуть вагітним, щоб уберегти майбутнього малюка від вроджених хвороб.
Але є і обмеження, яких слід дотримуватися при ласощах грушами:
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