Этот роскошный пирог без грамма муки не оставит вас равнодушными: готовили наши мамы и бабушки

Этот роскошный пирог вы можете приготовить дома с минимумом ингредиентов. Для этого вам не нужна мука и масло. Он называется манник.

Ингредиенты

1 стакан кефира;

1 стакан манной крупы;

50 г сливочного масла;

2 яйца;

1 стакан сахара;

1 ч. л. разрыхлителя;

2 банана;

изюм - 50 г

сахарная пудра для подачи.

Пошаговый рецепт приготовления

Манную крупу насыпьте в большую миску и залейте кефиром комнатной температуры. Перемешайте и оставьте минут на 30, чтобы манка набухла. Затем вбейте яйца, добавьте сахар и растопленное не горячее сливочное масло. Изюм поставьте набухать в горячей воде. Бананы очистите от кожуры и нарежьте кружочками.

Возьмите силиконовую форму смажьте ее маслом и присыпьте немного манкой, чтобы потом пирог хорошо вышел из формы. Вылейте туда смесь манки с кефиром, бананами и изюмом.

Манник с бананами выпекать 45-50 минут в духовке, разогретой до 180 градусов (до красивого золотистого цвета). Когда будет готов посыпьте его сахарной пудрой! Приятного аппетита!

Манник с бананами и изюмом (фото: sekret-vkusa)