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Этот роскошный пирог без грамма муки не оставит вас равнодушными: готовили наши мамы и бабушки

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Пятница 18 февраля 2022 10:06
Этот роскошный пирог без грамма муки не оставит вас равнодушными: готовили наши мамы и бабушки Фото: Рецепт манника на кефире (Скриншот/sekret-vkusa)
Автор: Людмила Жукова

Этот роскошный пирог вы можете приготовить дома с минимумом ингредиентов. Для этого вам не нужна мука и масло. Он называется манник.

Рецепт опубликован на сайте "Секрет вкуса".

Ингредиенты

  • 1 стакан кефира;
  • 1 стакан манной крупы;
  • 50 г сливочного масла;
  • 2 яйца;
  • 1 стакан сахара;
  • 1 ч. л. разрыхлителя;
  • 2 банана;
  • изюм - 50 г
  • сахарная пудра для подачи.

Пошаговый рецепт приготовления

Манную крупу насыпьте в большую миску и залейте кефиром комнатной температуры. Перемешайте и оставьте минут на 30, чтобы манка набухла. Затем вбейте яйца, добавьте сахар и растопленное не горячее сливочное масло. Изюм поставьте набухать в горячей воде. Бананы очистите от кожуры и нарежьте кружочками.

Возьмите силиконовую форму смажьте ее маслом и присыпьте немного манкой, чтобы потом пирог хорошо вышел из формы. Вылейте туда смесь манки с кефиром, бананами и изюмом.

Манник с бананами выпекать 45-50 минут в духовке, разогретой до 180 градусов (до красивого золотистого цвета). Когда будет готов посыпьте его сахарной пудрой! Приятного аппетита!

Этот роскошный пирог без грамма муки не оставит вас равнодушными: готовили наши мамы и бабушкиМанник с бананами и изюмом (фото: sekret-vkusa)

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