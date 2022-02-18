Цей розкішний пиріг без грама борошна не залишить вас байдужими: готували наші мами і бабусі
Цей розкішний пиріг ви можете приготувати вдома з мінімумом інгредієнтів. Для цього вам не потрібно борошно і масло. Він називається манник.
Рецепт опублікований на сайті "Секрет смаку".
Інгредієнт
- 1 склянка кефіру;
- 1 склянка манної крупи;
- 50 г вершкового масла;
- 2 яйця;
- 1 склянка цукру;
- 1 ч. л. розпушувача;
- 2 банана;
- Ізюм - 50 г
- цукрова пудра для подачі.
Покроковий рецепт приготування
Манну крупу насипте у велику миску і залийте кефіром кімнатної температури. Перемішайте і залиште хвилин на 30, щоб манка набухла. Потім вбийте яйця, додайте цукор і розтоплене не гаряче вершкове масло. Ізюм поставте набухати в гарячій воді. Банани очистіть від шкірки і наріжте кружечками.
Візьміть силіконову форму змастіть її маслом і присипте трохи манкою, щоб потім пиріг добре вийшов з форми. Вилийте туди суміш манки з кефіром, бананами і родзинками.
Манник з бананами випікати 45-50 хвилин в духовці, розігрітій до 180 градусів (до красивого золотистого кольору). Коли буде готовий посипте його цукровою пудрою! Смачного!
Манник з бананами та родзинками (credit: sekret-vkusa)
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