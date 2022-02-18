Цей розкішний пиріг без грама борошна не залишить вас байдужими: готували наші мами і бабусі

Цей розкішний пиріг ви можете приготувати вдома з мінімумом інгредієнтів. Для цього вам не потрібно борошно і масло. Він називається манник.

Інгредієнт

1 склянка кефіру;

1 склянка манної крупи;

50 г вершкового масла;

2 яйця;

1 склянка цукру;

1 ч. л. розпушувача;

2 банана;

Ізюм - 50 г

цукрова пудра для подачі.

Покроковий рецепт приготування

Манну крупу насипте у велику миску і залийте кефіром кімнатної температури. Перемішайте і залиште хвилин на 30, щоб манка набухла. Потім вбийте яйця, додайте цукор і розтоплене не гаряче вершкове масло. Ізюм поставте набухати в гарячій воді. Банани очистіть від шкірки і наріжте кружечками.

Візьміть силіконову форму змастіть її маслом і присипте трохи манкою, щоб потім пиріг добре вийшов з форми. Вилийте туди суміш манки з кефіром, бананами і родзинками.

Манник з бананами випікати 45-50 хвилин в духовці, розігрітій до 180 градусів (до красивого золотистого кольору). Коли буде готовий посипте його цукровою пудрою! Смачного!

Манник з бананами та родзинками (credit: sekret-vkusa)