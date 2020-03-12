Этот ритуал в пятницу 13-го поможет исполнить любое желание

Ритуал в пятницу 13-го (фото: pixabay)

В пятницу 13-го можно проводить особенные ритуалы для привлечения удачу в свою жизнь

Пятница 13 марта 2020 является особенным днем, в который можно проводить специальные ритуалы на привлечение желанного в свою жизнь. Как правильно выполнить заговоры и ритуалы на удачу - в материале Styler.

Многие люди боятся этой даты, а некоторые считают пятницу 13-го особенным днем, энергетику которого можно направить на благо себе и окружающим.

Ритуал для исполнения желаний в пятницу 13-го

Заранее приготовьте чистый листок бумаги и три церковных свечи. Перед проведением обряда сконцентрируйтесь на желаемом.

Дождитесь полуночи, и зажгите свечи. После чего подожгите листок одной из свечей. При этом самое заветное желание нужно проговаривать в уме. Когда бумага догорит, пепел нужно собрать и развеять через окно, произнеся при этом: "Да будет так!"

Защитные ритуалы в пятницу 13-го

Многие люди боятся этого дня, пытаясь максимально обезопасить себя. В этом могут помочь защитные ритуалы. Так, ранее люди рисовали на ладонях пятиконечные звезды, а когда день заканчивался, вытирали их.

Для еще одного ритуала понадобится бумага, ручка и ладанка из церкви. На чистом листе напишите текст вашей любимой молитвы. Листочек с молитвой нужно переложить в ладанку. Теперь она станет вашим оберегом, который нужно носить при себе. Важно помнить, что такой ритуал будет иметь защитную силу только до следующей пятницы 13-го, которая будет в ноябре этого года. Тогда ритуал нужно будет повторить.

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