Цей ритуал в п'ятницю 13-го допоможе виконати будь-яке бажання

Ритуал у п'ятницю 13-го (фото: pixabay)

В п'ятницю 13-го можна проводити особливі ритуали для привернення удачі у своє життя

П'ятниця 13 березня 2020 є особливим днем, в який можна проводити спеціальні ритуали на привернення бажаного у своє життя. Як правильно виконати заговори і ритуали на удачу - в матеріалі Styler.

Багато людей бояться цієї дати, а деякі вважають п'ятницю 13-го особливим днем, енергетику якого можна спрямувати на благо собі і оточуючим.

Ритуал для виконання бажань в п'ятницю 13-го

Заздалегідь приготуйте чистий листок паперу і три церковні свічки. Перед проведенням обряду сконцентруйтеся на бажаному.

Дочекайтеся півночі, і запаліть свічки. Після чого підпаліть листок однією зі свічок. При цьому найзаповітніше бажання треба промовляти в голові. Коли папір догорить, попіл потрібно зібрати і розвіяти через вікно, сказавши при цьому: "Да буде так!"

Захисні ритуали в п'ятницю 13-го

Багато людей бояться цього дня, намагаючись максимально убезпечити себе. У цьому можуть допомогти захисні ритуали. Так, раніше люди малювали на долонях п'ятикутні зірки, а коли день закінчувався, витирали їх.

Для ще одного ритуалу знадобиться папір, ручка та ладанка з церкви. На чистому аркуші напишіть текст вашої улюбленої молитви. Листочок з молитвою потрібно перекласти в ладанку. Тепер вона стане вашим оберегом, який потрібно носити при собі. Важливо пам'ятати, що такий ритуал буде мати захисну силу тільки до наступної п'ятниці 13-го, яка буде в листопаді цього року. Тоді ритуал потрібно буде повторити.

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