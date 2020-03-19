ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Этот ритуал в день весеннего равноденствия исполнит любое желание

STYLERЖизнь    19.03.2020 - 21:15
Этот ритуал в день весеннего равноденствия исполнит любое желание
День весеннего равноденствия 20 марта (коллаж: РБК-Украина)

День весеннего равноденствия имеет особенную энергетическую силу

День весеннего равноденствия 2020 в Украине наступит в пятницу, 20 марта, в 5 часов 50 минут по киевскому времени. В это особенное время можно проводить ритуалы на привлечение самого желанного в вашу жизнь. Как правильно это сделать - в материале Styler.

Отметим, что обычно весеннее равноденствие наступает 21 марта, но этот год високосный, поэтому произошло смещение. 20 марта в 5:50 день станет равен ночи, а потом светлое время суток начнет постепенно доминировать над темным.

Считается, что в день весеннего равноденствия сбываются все желания, а сны снятся вещие. 20 марта нужно обязательно веселиться, это - к удаче на целый год. А вот думать о плохом, грустить и совершать плохие поступки строго запрещено.

Как загадать желание в день весеннего равноденствия

Поскольку Вселенная обязательно услышит ваши просьбы, этим шансом нужно воспользоваться. Для этого возьмите красную свечу, зажгите ее и подумайте о самом заветном.

Представьте себе в месте вашей мечты и подумайте о том, чего вам больше всего не хватает в вашей жизни: любви, взаимопонимания с близкими, надежного друга, денег, хорошей работы.

Вселенная обязательно услышит вашу просьбу, главное, чтобы желание было искренним и бескорыстным.

Ранее мы писали, как правильно загадывать желания в пятницу, 13-го, которая в 2020 году будет еще только один раз.

Пасха 2020: когда праздновать и сколько будут отдыхать украинцы Абсолютное большинство украинцев против отмены 8 марта
Новости Украины Праздникиприметы
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь