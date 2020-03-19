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Цей ритуал в день весняного рівнодення виконає будь-яке бажання

STYLERЖиття    19.03.2020 - 21:15
Цей ритуал в день весняного рівнодення виконає будь-яке бажання
День весняного рівнодення 20 березня (колаж: РБК-Україна)

День весняного рівнодення має особливу енергетичну силу

День весняного рівнодення 2020 в Україні настане у п'ятницю, 20 березня, о 5 годині 50 хвилин за київським часом. В цей особливий час можна проводити ритуали на привернення найбажанішого у ваше життя. Як правильно це зробити - в матеріалі Styler.

Відзначимо, що зазвичай весняне рівнодення настає 21 березня, але цей рік високосний, тому відбулося зміщення. 20 березня о 5:50 день стане дорівнювати ночі, а потім світлий час доби почне поступово домінувати над темним.

Вважається, що у день весняного рівнодення збуваються всі бажання, а сни сняться віщі. 20 березня потрібно обов'язково веселитися, це - до удачі на цілий рік. А от думати про погане, сумувати і робити погані вчинки суворо заборонено.

Як загадати бажання в день весняного рівнодення

Оскільки Всесвіт обов'язково почує ваші прохання, цим шансом потрібно скористатися. Для цього візьміть червону свічку, запаліть її і подумайте про найзаповітніше.

Уявіть собі в місці вашої мрії і подумайте про те, чого вам найбільше бракує у вашому житті: кохання, взаєморозуміння з близькими, надійного друга, грошей, хорошої роботи.

Всесвіт обов'язково почує ваше прохання, головне, щоб бажання було щирим і безкорисливим.

Раніше ми писали, як правильно загадувати бажання в п'ятницю, 13-го, яка в 2020 році буде ще тільки один раз.

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