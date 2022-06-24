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Этот простой секрет от опытных фермеров поможет вырастить свеклу сладкой и большой

Фото: Как вырастить свеклу крупной и сладкой (pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Крупная и сладкая свекла - мечта любого огородника. Такие корнеплоды лучше хранятся зимой, их удобнее использовать на кухне, а блюда становятся невероятно вкусными.

Для получения хорошего урожая свеклы, огородники во время дозревания добавляют специальное удобрение. Сделать его довольно легко - читайте рецепт ниже.

Как рассказывают эксперты, удобрение значительно улучшает вкус свеклы, повышает количество сахара, витамина С и способствует длительному хранению корнеплодов зимой.

Вариант 1. Готовим специальное средство для удобрения свеклы. Нужно взять 10 г борной кислоты и растворить их в стакане горячей воды.

Потом эту смесь вылить в емкость с 10 л обычной воды. Смесь тщательно перемешать и использовать для полива свеклы или обрызгивания.

Вариант 2. Опытные дачники используют еще один полезный раствор в качестве удобрения - солевой. После него свекла становится намного вкуснее и слаще, а водянистость полностью уходит.

Первый полив соляным раствором делают, когда появляются первые листья. А когда начинают появляться первые плоды - поливают во второй раз.

Приготовить такой раствор очень легко. Возьмите 1 ст. ложку соли и разведите ее в ведре воды. Этого количества хватит на 1 кв. метр посадки.

Кстати, ранее мы писали о том, какое копеечное средство с вашей кухни сделает помидоры на грядке сладкими и плодовитыми.

А еще мы рассказывали о том, чем можно подкормить болгарский перец, чтобы получить большой урожай.

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