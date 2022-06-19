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Копеечное средство из вашей кухни сделает помидоры на грядке сладкими и плодовитыми

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Воскресенье 19 июня 2022 11:47
Копеечное средство из вашей кухни сделает помидоры на грядке сладкими и плодовитыми Фото: Как улучшить урожай на огороде (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Помидоры будут значительно слаще, болезни им не будут страшны, а урожайность повысится, если использовать для обработки копеечный средство, которое есть на каждой кухне.

О чем речь, и как изготовить раствор - читайте ниже в нашей статье.

Как говорят эксперты по садово-огородному делу, подкормить томаты нужно раствором обыкновенной пищевой соды.

Как сделать раствор для опрыскивания

Для того чтобы ваши помидоры стали слаще, их надо опрыскать 0,5-процентным раствором соды. Это 5 граммов на 1 литр воды.

В чайной ложке без горки поместится 7-8 грамм соды. То есть нам понадобится чуть больше пол чайной ложки соды без горки.

Копеечное средство из вашей кухни сделает помидоры на грядке сладкими и плодовитыми

Коллаж РБК-Украина: Сода поможет помидорам на огороде

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Растворите 1 столовую ложку соды в 4 литрах воды и добавьте 0,5 чайной ложки жидкого мыла. Опрыскивайте растения для профилактики раз в неделю. А если уже есть больные растения, то раз в 5 дней.

Помидоры первый раз можно опрыскать через 14 дней после высадки. Последующие разы опрыскивание проводится раз в неделю.

Ранее мы писали, зачем и как на помидорах надо обрезать листья, чтобы улучшить их урожайность.

Также сообщалось об ошибках, из-за которых помидоры на грядке почернеют и погибнут.

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