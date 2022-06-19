Копеечное средство из вашей кухни сделает помидоры на грядке сладкими и плодовитыми
Помидоры будут значительно слаще, болезни им не будут страшны, а урожайность повысится, если использовать для обработки копеечный средство, которое есть на каждой кухне.
О чем речь, и как изготовить раствор - читайте ниже в нашей статье.
Как говорят эксперты по садово-огородному делу, подкормить томаты нужно раствором обыкновенной пищевой соды.
Как сделать раствор для опрыскивания
Для того чтобы ваши помидоры стали слаще, их надо опрыскать 0,5-процентным раствором соды. Это 5 граммов на 1 литр воды.
В чайной ложке без горки поместится 7-8 грамм соды. То есть нам понадобится чуть больше пол чайной ложки соды без горки.
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Растворите 1 столовую ложку соды в 4 литрах воды и добавьте 0,5 чайной ложки жидкого мыла. Опрыскивайте растения для профилактики раз в неделю. А если уже есть больные растения, то раз в 5 дней.
Помидоры первый раз можно опрыскать через 14 дней после высадки. Последующие разы опрыскивание проводится раз в неделю.
Ранее мы писали, зачем и как на помидорах надо обрезать листья, чтобы улучшить их урожайность.
Также сообщалось об ошибках, из-за которых помидоры на грядке почернеют и погибнут.