Цей простий прийом сильно збільшить ваш урожай огірків

При вирощуванні огірків багато хто задається питанням, чи треба видаляти пасинки - бокові паростки. І як це правильно зробити, аби не нашкодити рослині, а також збільшити урожайність.

Читайте нижче в нашому матеріалі Styler про секрети вирощування хрумкого овоча.

Видаляти пасинки чи ні?

Досвідчені городники кажуть, що пасинок в огірка бажано обрізати відразу ж, як тільки ви його побачите.

Спершу може здатися, що рослина з боковими відростками дає більше огірків, але це не зовсім так. В підсумку врожайність буде нижчою.

Кожен необрізаний пасинок забирає на себе дуже багато живлення, а на виході дає мало огірків.

Якщо ж ви пропустили момент, і пасинок вже великий та ще й з зав'яззю, відщипніть його верхівку, щоб він не ріс далі.

Однак якщо ви розраховуєте на великий урожай огірків, то найкраще обрізати всі без винятку пасинки.

Чи треба обрізати листя

Деякі експерти радять зрізати листя. Це можна робити, але в разі, якщо огірки посаджені густо, й зелені забагато. В такому разі огіркам може не вистачати повітрообміну. В іншому разі листя не видаляють.

Можна також обрізати лист, на якому спостерігається захворювання або ж згорілий на сонці лист.