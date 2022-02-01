Этот простой прием поможет вам очистить холодильник за две минуты: неожиданный лайфхак

Холодильник служит для хранения продуктов и от его чистоты зависит наше здоровье. Беспорядочное хранение продуктов, не частая уборка холодильника – все это приводит к тому, что еда быстрее портится и мы подвергаем опасности свой организм.
Какой неожиданный способ поможет вам отмыть холодильник за две минуты, рассказали в Radiotrek.
Если полки холодильника не очищать регулярно, то они станут благоприятной средой для размножения опасных бактерий. Также появится неприятный запах, а продукты превратятся в бомбу замедленного действия для наших желудков.
Очень важно соблюдать главные правила хранения продуктов в холодильнике. Это убережет вас от ненужных трат, испорченной еды и защитит ваше здоровье.
Мытье холодильника занимает довольно много времени. И именно поэтому хозяйки совершают эту процедуру не чаще одного раза в месяц.
Но есть отличный лайфхак, который поможет провести уборку за несколько минут. Еще минут 5 вам понадобится, чтобы сначала вытащить все продукты, а после уборки поставить их на место.
Поможет вам в этом обычная пищевая пленка – ею нужно застелить полки холодильника. Во время еженедельной уборки вам нужно будет убрать старую пленку и застелить новую.
Мыть с различными средствами необязательно, оставьте это для уборки раз в месяц. Достаточно просто протереть стекло на полках тканью, которая смочена в растворе с уксусом. Если нет неприятного запах или грязи – то и без этого можно обойтись.
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