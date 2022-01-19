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Посуда станет белоснежной: эти лайфхаки помогут избавиться от желтого налета

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Среда 19 января 2022 08:02
Посуда станет белоснежной: эти лайфхаки помогут избавиться от желтого налета Фото: Эти способы помогут избавиться от желтого налета на посуде (pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Белая посуда приобретает желтый налет даже у самых хороших хозяек. Так бывает из-за жесткости воды, от мытья в холодной воде или из-за некачественного средства для посуды.

Но отмыть белую посуду от желтого налета можно очень легко. Какие способы вам помогут – читайте в материале ниже.

Пищевая сода

Возьмите тазик, налейте туда теплую воду и растворите в ней 2-4 ложки пищевой соды. Потом погрузите туда посуду и оставьте на час. После – смойте налет обычной губкой под проточной водой.

Лимонная кислота

Накапайте лимонную кислоту на губку для мытья посуды и распределите средство по загрязненным местам. Оставьте на 20 минут, а потом хорошо промойте и прополощите теплой водой.

Перекись водорода

Смешайте перекись с содой в пропорции 1:1. Полученную смесь распределите по поверхности посуды, оставьте на 15 минут. Потом промойте под проточной водой.

Сухая горчица

Растворите несколько ложек сухой горчицы в теплой воде. Погрузите в эту воду посуду и оставьте на один час. После этого протрите губкой и сполосните под проточной теплой водой.

Напомним, ранее мы писали о том, как правильно почистить щетку для волос.

А также мы рассказывали о том, как отмыть и начистить до блеска ложки и вилки.

Этот способ вам поможет быстро отмыть сковороду от жира.

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