Посуда станет белоснежной: эти лайфхаки помогут избавиться от желтого налета

Белая посуда приобретает желтый налет даже у самых хороших хозяек. Так бывает из-за жесткости воды, от мытья в холодной воде или из-за некачественного средства для посуды.

Но отмыть белую посуду от желтого налета можно очень легко. Какие способы вам помогут – читайте в материале ниже.

Пищевая сода

Возьмите тазик, налейте туда теплую воду и растворите в ней 2-4 ложки пищевой соды. Потом погрузите туда посуду и оставьте на час. После – смойте налет обычной губкой под проточной водой.

Лимонная кислота

Накапайте лимонную кислоту на губку для мытья посуды и распределите средство по загрязненным местам. Оставьте на 20 минут, а потом хорошо промойте и прополощите теплой водой.

Перекись водорода

Смешайте перекись с содой в пропорции 1:1. Полученную смесь распределите по поверхности посуды, оставьте на 15 минут. Потом промойте под проточной водой.

Сухая горчица

Растворите несколько ложек сухой горчицы в теплой воде. Погрузите в эту воду посуду и оставьте на один час. После этого протрите губкой и сполосните под проточной теплой водой.