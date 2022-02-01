Цей простий прийом допоможе вам очистити холодильник за дві хвилини: несподіваний лайфхак

Холодильник служить для зберігання продуктів і від його чистоти залежить наше здоров'я. Безладне зберігання продуктів, не часте прибирання холодильника - все це призводить до того, що їжа швидше псується і ми наражаємо на небезпеку свій організм.
Який несподіваний спосіб допоможе вам відмити холодильник за дві хвилини, розповіли в Radiotrek.
Якщо полки холодильника не очищати регулярно, то вони стануть сприятливим середовищем для розмноження небезпечних бактерій. Також з'явиться неприємний запах, а продукти перетворяться в бомбу уповільненої дії для наших шлунків.
Дуже важливо дотримуватися головних правил зберігання продуктів в холодильнику. Це вбереже вас від непотрібних витрат, зіпсованої їжі та захистить ваше здоров'я.
Миття холодильника займає досить багато часу. І саме тому господині роблять цю процедуру не частіше одного разу на місяць.
Але є відмінний лайфхак, який допоможе провести прибирання за кілька хвилин. Ще хвилин 5 вам знадобиться, щоб спочатку витягнути всі продукти, а після прибирання поставити їх на місце.
Допоможе вам в цьому звичайна харчова плівка - нею потрібно застелити полиці холодильника. Під час щотижневого прибирання вам потрібно буде прибрати стару плівку і застелити нову.
Мити з різними засобами необов'язково, залиште це для прибирання раз на місяць. Досить просто протерти скло на полицях тканиною, яка змочена в розчині з оцтом. Якщо немає неприємного запах або бруду - то і без цього можна обійтися.
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