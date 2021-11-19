Этот напиток способен творить чудеса: очень полезен при болезнях желудка

Самый полезный напиток для здоровья желудка – это фруктовый кисель. Аналогов этого напитка по своему количеству питательных и полезных свойств просто нет.

Готовится этот напиток довольно просто: на основе фруктового компота с добавлением крахмала. В таком напитке большое количество витаминов и минералов.

А самое важное свойство киселя – его можно и нужно пить людям с гастритами и язвой желудка.

Как объяснила врач-диетолог Татьяна Иванникова, при гастрите нельзя употреблять продукты, которые провоцируют раздражение слизистой оболочки и боль в желудке.

К таким продуктам относятся сладости, шоколад и варенье, сладкие и газированные напитки. А вот кисель при этом считается идеальным напитком при гастрите и язве желудке.

Этот напиток калорийный и очень питательный. Он благоприятно влияет на микрофлору кишечника, так как способен сократить объем патогенной флоры и ускорять рост полезных бактерий.

Кисель считается не столько напитком, сколько отдельным блюдом и годится в качестве перекуса или десерта. Им можно полакомиться тем, кто решил полностью отказаться от сахара или сократить его количество в рационе.

Кроме того, у киселя есть еще одно полезное свойство. Смесь фруктового компота и крахмала помогает снизить уровень плохого холестерина в крови и понизить риск развития заболеваний сердца и сосудов.

"Этот напиток замедляет всасывание жиров, поэтому в кровь попадает меньшее количество холестерина", - подчеркнула специалист.

Она добавила, что с осторожностью кисель нужно употреблять людям со склонностью к диабету, так как он очень богат на углеводы.