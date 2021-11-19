Цей напій здатний творити диво: дуже корисний при хворобах шлунка

Найкорисніший напій для здоров'я шлунка – це фруктовий кисіль. Аналогів цього напою за своєю кількістю поживних і корисних властивостей просто немає.

Готується цей напій досить просто: на основі фруктового компоту з додаванням крохмалю. У такому напої велика кількість вітамінів і мінералів.

А найважливіша властивість киселю - його можна і потрібно пити людям з гастритами та виразкою шлунка.

Як пояснила лікар-дієтолог Тетяна Іваннікова, при гастриті не можна вживати продукти, які провокують подразнення слизової оболонки та біль в шлунку.

До таких продуктів відносяться солодощі, шоколад і варення, солодкі та газовані напої. А ось кисіль при цьому вважається ідеальним напоєм при гастриті та виразці шлунку.

Цей напій калорійний і дуже поживний. Він сприятливо впливає на мікрофлору кишечника, оскільки здатний скоротити обсяг патогенної флори та прискорювати зростання корисних бактерій.

Кисіль вважається не стільки напоєм, скільки окремим блюдом і годиться як перекус або десерт. Їм можна поласувати тим, хто вирішив повністю відмовитися від цукру або скоротити його кількість в раціоні.

Крім того, у киселю є ще одна корисна властивість. Суміш фруктового компоту і крохмалю допомагає знизити рівень поганого холестерину в крові та знизити ризик розвитку захворювань серця і судин.

"Цей напій уповільнює всмоктування жирів, тому в кров потрапляє менша кількість холестерину", - підкреслила фахівець.

Вона додала, що з обережністю кисіль потрібно вживати людям зі схильністю до діабету, бо він дуже багатий на вуглеводи.