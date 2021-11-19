ru ua
Пт, 19 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

Этот напиток способен творить чудеса: очень полезен при болезнях желудка

Новина українською →
Пятница 19 ноября 2021 07:03
Этот напиток способен творить чудеса: очень полезен при болезнях желудка Фото: Врач назвала самый полезный напиток при язве желудка и гастритах (freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Диетолог назвала напиток, который может не только утолить жажду, но и напитать организм необходимыми веществами при проблемах с желудком. Он защищает от язвы, а сердце и сосуды – от проблемных изменений.

Какой напиток стоит пить людям с проблемами желудка, рассказали в Zdorovia.

Самый полезный напиток для здоровья желудка – это фруктовый кисель. Аналогов этого напитка по своему количеству питательных и полезных свойств просто нет.

Готовится этот напиток довольно просто: на основе фруктового компота с добавлением крахмала. В таком напитке большое количество витаминов и минералов.

А самое важное свойство киселя – его можно и нужно пить людям с гастритами и язвой желудка.

Как объяснила врач-диетолог Татьяна Иванникова, при гастрите нельзя употреблять продукты, которые провоцируют раздражение слизистой оболочки и боль в желудке.

К таким продуктам относятся сладости, шоколад и варенье, сладкие и газированные напитки. А вот кисель при этом считается идеальным напитком при гастрите и язве желудке.

Этот напиток калорийный и очень питательный. Он благоприятно влияет на микрофлору кишечника, так как способен сократить объем патогенной флоры и ускорять рост полезных бактерий.

Кисель считается не столько напитком, сколько отдельным блюдом и годится в качестве перекуса или десерта. Им можно полакомиться тем, кто решил полностью отказаться от сахара или сократить его количество в рационе.

Кроме того, у киселя есть еще одно полезное свойство. Смесь фруктового компота и крахмала помогает снизить уровень плохого холестерина в крови и понизить риск развития заболеваний сердца и сосудов.

"Этот напиток замедляет всасывание жиров, поэтому в кровь попадает меньшее количество холестерина", - подчеркнула специалист.

Она добавила, что с осторожностью кисель нужно употреблять людям со склонностью к диабету, так как он очень богат на углеводы.

Напомним, ранее мы писали о том, что врачи назвали напиток, от которого могут выпадать волосы.

А также мы рассказывали о том, какой горячий напиток способен снизить уровень сахара на 30%.

Читайте РБК-Украина в Google News
напиток Советы врача Советы диетолога
LITE
Как овладеть теннисом с нуля? Советы от Porsche и Федерации тенниса Украины
Как овладеть теннисом с нуля? Советы от Porsche и Федерации тенниса Украины